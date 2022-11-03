«Вы дарите знания и счастливое детство детям Донбасса»: глава Волновахского района ДНР наградил руководителей КП-Челябинск

Алексей Белкин, Дмитрий Гатов, Екатерина Парфенова, Евгений Маклаков и Наталья Шурпа (на фото – слева-направо) с Благодарственными письмами от главы Волновахского района ДНР Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В сентябре этого года «Комсомольская правда-Челябинск» и розничная сеть «Вечерний Челябинск» доставила около 10 тонн гуманитарного груза в Донецкую народную республику. Фура груженная учебной и художественной литературой, канцелярскими товарами прибыла в Донецкую Народную Республику (ДНР) в начале учебного года. Весь груз был доставлен в учебные заведения Волновахского района и города Ясиноватая.

А сегодня, 3 ноября, первый заместитель главы администрации Волновахского района Дмитрий Гатов побывал в Челябинске, наградив благодарственными письмами тех, кто участвовал в подготовке и доставке гуманитарного груза в ДНР. В Волноваху и Ясиноватую тогда приехали директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова, директор розничной сети «Вечерний Челябинск» Наталья Шурпа и начальник оперативной службы 4-го Оренбургского войскового казачьего общества Алексей Белкин. Благодарственные письма были вручены также заместителю директора по GR филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгению Маклакову.

«Выражаем вам искреннюю благодарность за оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса, укрепление материальной базы и подготовку образовательных учреждений Волновахского района к новому учебному году. Вы дарите не просто материальные ценности, вы дарите знания и счастливое детство детям Донбасса» — говорится в письме от главы Волновахского района ДНР Константина Зинченко.

Приезд челябинцев тогда совпал с открытием после ремонта Волновахской школы № 6, которую, к слову, помогали восстанавливать также южноуральцы.

Напомним, что Челябинская область взяла шефство над Волновахским районом и городом Ясиноватая Донецкой Народной Республики, помогая в восстановлении инфраструктуры этих территорий.

Отметим, что Челябинский филиал медиахолдинга «Комсомольская правда» и розничная сеть киосков «Вечерний Челябинск» завершил акцию «Носки солдату», которая продолжалась несколько недель. Читатели КП-Челябинск всех возрастов несли в редакцию теплые носки, варежки, перчатки, шапки, стельки, балаклавы, связанные своими руками или купленные в магазине, а также медикаменты, термобелье, спальные мешки и другие необходимые вещи. А школьники, воспитанники детских садов, ко всему прочему, еще и писали «Письма солдату».

А с 7 ноября «Комсомольская правда-Челябинск» снова запускает совместную акцию. В этот раз собираем продукты питания (консервированные и длительного хранения — тушенка) и также табачные изделия. Акция будет приурочена к Новому году.

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