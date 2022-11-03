Бывший глава СК возвращается в Челябинскую область в новой должности

Денис Чернятьев (слева) руководил следственными управлениями СКР по республике Башкортостан и Челябинской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Главным федеральным инспектором (ГФИ) в Челябинской области стал Денис Чернятьев, который ранее возглавлял СУ СКР по Башкортостану. Информацию о кадровом назначении «Комсомольской правде – Челябинск» подтвердили в пресс-службе полпредства в УрФО

— Сегодня на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами полпред Владимир Якушев представил нового ГФИ по Челябинской области Дениса Чернятьева. К своим обязанностям он приступит с 7 ноября, — прокомментировали в пресс-службе полпредства.

Денису Чернятьеву уже доводилось работать на Южном Урале. С 2013 по 2019 год он был руководителем СУ СКР по Челябинской области. Затем его перевели на аналогичную должность в республику Башкортостан, освободившийся пост занял Петр Решетников, который возглавлял Уральское СУ на транспорте.

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