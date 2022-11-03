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НовостиОбщество3 ноября 2022 14:12

В Челябинской области на трассе М-5 под Миассом продлили ограничение движения

На участке автодороги действует реверсивное движение
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Между Чебаркулем и Миассом ведется ремонт трассы

Между Чебаркулем и Миассом ведется ремонт трассы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на участке трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом продлили срок действия ограничений для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

— На участке 1785 км – 1786 км вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения, — уточнили в управлении. — Ограничение будет действовать в период с 07 по 08 ноября.

На участке трассы ведется капитальный ремонт. Автомобилистов просят учитывать ограничения и планировать маршрут с их учетом.

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