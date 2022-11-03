В Челябинске водитель легковушки сбил 86-летнюю пенсионерку

ДТП произошло в Ленинском районе. Фото: Госавтоинспекция Челябинска

На улице Дзержинского в Челябинске в четверг, 3 ноября легковушка сбила 86-летнюю пенсионерку. В результате ДТП женщина получила травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Около дома №97б на улице Дзержинского 29-летний водитель автомобиля LADA совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, — прокомментировали в ГИБДД.

Напомним, 1 ноября на улице Кузнецова водитель автомобиля Toyota сбил двух человек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером. Пострадавших госпитализировали.

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