Заманчивое предложение: челябинские боксеры сыграли в водное поло с ватерполистками «Уралочки»

Для боксеров это прекрасная силовая тренировка. Фото: СШОР «Уралочка»

Сборная Челябинской области по боксу решила совместить приятное с полезным. Приехав на очередной тренировочный сбор в Златоуст, боксеры сразу получили приглашение от девушек из местной ватерпольной «Уралочки». Не посидеть за чашечкой кофе, а сыграть в водное поло.

Главный тренер сборной Челябинской области по Фаригат Касымов рассказал, что боксеры сразу и с удовольствием согласились, поменяв перчатки и шорты на плавки и ватерпольные шапочки.

Девушки из «Уралочки» — одной из лучших команд не только России, но и мира, предсказуемо выиграли у боксеров — 26:5.

— Это прекрасная силовая тренировка, где развивается и дыхательная система, координация. Огромное спасибо за приглашение и основателю, главному тренеру команды Михаилу Николаевичу Накорякову. Всегда ставим в пример ребятам работу в клубе «Уралочка». Игроки и тренеры объединены одной идеей, и это дает отличный результат, — заметил Фаригат Касымов.

Отметим, что в составе сборной Челябинской области по боксу были победители и призеры чемпионатов и первенств России, международных турниров. Кстати, в ответ боксеры пригласили ватерполисток прийти к ним на тренировку в зал бокса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru