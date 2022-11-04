В Челябинской области 17-летняя девушка подшофе угнала авто и разбила несколько машин на парковке

Datsun оказался изрядно помят. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Пьяная 17-летняя жительница Кыштыма угнала автомобиль Datsun и разбила три машины на стоянке. Девушка проводила ночь в Карабаше у своих знакомых, распивала спиртное. В какой-то момент ей захотелось домой, и она незаметно вытащила у своего знакомого ключи от иномарки.

Без прав, да еще и подшофе девушка умудрилась задеть еще несколько автомобилей. Один из очевидцев обратился в полицию.

— В дежурную часть отделения полиции «Карабашское» поступило сообщение от 19-летнего местного жителя. Он сообщил, что у одного из жилых домов по улице Металлургов автомобиль Datsun совершил наезд на три припаркованных автомобиля и скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Несовершеннолетнюю автоледи задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладение автомобилем без цели хищения по признакам (ч. 1 ст. 166 УК РФ), также составлены протоколы за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ) и оставление места аварии (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

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