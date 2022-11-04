Отечественная легковушка уже не подлежит восстановлению Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Лобовое столкновение «Лады Гранта» и Dodge в Челябинской области попало на видео. Кадры с регистратора американской иномарки опубликовала ГИБДД.

Все произошло на 37 км Курганского шоссе, через пару километров после поворота на Миасское в сторону Кургана. Хотя на этом участке разрешен выезд на встречную полосу, на записи видно, что идет довольно плотный поток машин. И вот, какой-то момент из-за фуры выезжает «Лада». У 38-летнего водителя «американца» просто не было шансов избежать столкновения.

В Госавтоинспекции сообщил, что в иномарке травмы получили женщины 35 и 37 лет. Серьезно пострадал 62-летний водитель «Гранты».

— Мужчина потерял много крови, сотрудники МЧС вытащили его из авто и сразу на носилки. Мужчина был очень грузный — килограмм 120, — рассказал КП-Челябинск очевидец.

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