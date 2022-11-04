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НовостиСпорт4 ноября 2022 13:52

«Трактор» в Челябинске крупно проиграл «Витязю» — 2:5

Хозяевам льда так и не удалось взять верх над гостями
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Фото: ХК «Трактор»

Фото: ХК «Трактор»

В матче с «Витязем» сегодня 4 ноября к началу второго периода «Трактор» уступал 0:3. В конце второго отрезка матча Антон Бурдасов отыграл одну шайбу, но в начале третьего периода «Витязь» увеличил счет до 1:5.

Правда, тут же один из лучших бомбардиров «Трактора» 22-летний Максим Шабанов сократил преимущество гостей до 2:5. Кстати, по числу заброшенных шайб Шабанов сравнялся с лучшим бомбардиром черно-белых Тему Пулккиненом — у обоих на счету по восемь голов.

7 ноября в Челябинске «Трактор» сыграет с новосибирской «Сибирью».

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