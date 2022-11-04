Во время снегопада в аэропорту Челябинска задержали три рейса

Пассажиров просят относиться с пониманием Фото: Андрей АБРАМОВ

Всю пятницу, 4 ноября, в Челябинске идет снег. Наземные службы аэропорта перевели в режим повышенной готовности. Но возможны задержки рейсов, предупреждает авиапредприятие:

— На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника. Убедительно просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилета.

К слову, на момент публикации материала уже задержано отправление трех рейсов: в Москву авиакомпании S7 на 19:45 и «Победы» на 20:40, а также в Сочи на 20:00, перевозчик — «Победа».

Скрин с сайта: Cekport.ru

Прибытие самолетов пока по расписанию.

По прогнозам синоптиков Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью ожидается -3..-5, снег, слабая метель. Завтра днем будет -1..+1, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Кстати, Челябинский аэропорт имени Курчатова перешел на зимнее расписание – с 30 октября по 25 марта 2023 года. Рассказываем, какие направления появились.

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