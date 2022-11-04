Челябинские радиостанции поддержали бойцов передовой песнями Дениса Майданова и группы «Любэ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для участника СВО Юрия Гагарина с позывным «Ангел» и балтальона «Апостол» в праздничные дни на челябинских радио будут звучать песни Дениса Майданова «Флаг моего государства», группы Любе «Комбат», Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной «Донбасс за нами», Василия Ланового «От Героев былых времен». Послушать песни можно в группе КП-Челябинск в социальной сети «ВКонтакте».

Челябинская область с первых дней помогает батальону «Апостол» под командованием нашего земляка Юрия Гагарина.

— Объемы отправленных партий гуманитарной помощи исчисляются десятками тонн, и работа продолжается, — рассказали в ОНФ. — Регулярно бойцам направляются машины с техникой (тепловизоры, квадрокоптеры, рации, бинокли, аккумуляторы, электрогенераторы и др.), продуктами, теплыми вещами, средствами личной гигиены, медикаментами, спальниками, тепломатрасами — всем, что жизненно необходимо на передовой.

Челябинский Народный фронт держит прямую связь с командиром «Апостола». Так что ни один предмет в партиях гуманитарного груза не бывает лишним. Батальон ведет «полевой», «окопный» образ жизни — в цене все то, что поможет обеспечить быт и поддержит бойцов при выполнении боевых задач.

Пункт сбора в Челябинской области находится по адресу: г. Челябинск, на ул. Цвиллинга, д. 20, тел. 8 (351) 264-64-14. Можно принести необходимые вещи (актуальный список размещен на сайте проекта pobeda.onf.ru в разделе «Вопросы-ответы»). Помочь можно и деньгами. Для этого необходимо зайти на сайт проекта и через специальную форму произвести перевод денежных средств. Помогать бойцам на передовой стало еще проще: в рамках проекта «Все для Победы» Народный фронт разработал уникальный куар-код для адресной помощи южноуральцам.

Фото: ОНФ

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