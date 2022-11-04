Сильное задымление заставило жителей «Академа» в Челябинске провести вечер на улице

В МЧС назвали вызов ложным. Кадр с камеры видеонаблюдения

Сильный запах гари заставил жителей дома по Университетской набережной, 48 вечером 4 ноября выбежать на улицу. Самостоятельно эвакуировались взрослые и дети. На вызов прибыли две пожарные машины, сотрудники полиции и скорая помощь.

— Живу на втором этаже, почувствовал запах гари, — рассказывает мужчина, который вызвал пожарных. — На этаже было сильное задымление, также сильно пахло в лифте.

У подъезда дежурила скорая. Кадр с камеры видеонаблюдения

Жительница другого подъезда, которая вышла на улицу, чтобы узнать, что случилось, рассказала, что такая же ситуация произошла вчера, 3 ноября.

— Это не первый случай, у нас тоже вчера пахло гарью, — рассказывает жительница. — Но не стали никого вызывать, просто открыли окна в подъезде и проветрили.

Пожарные вместе с полицейскими поднялись на лифте и проверили все 17 этажей, но возгорания нигде не обнаружили. В пресс-служба МЧС вызов назвали ложным, а жители вернулись к своим делам.

Кадр с камеры видеонаблюдения

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