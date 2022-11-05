Первые горнолыжные склоны в Челябинске откроются 11 ноября

Фото: t.me/sunnyvalley74
В Челябинской области названы точные даты открытия горнолыжных склонов. Первый начнет работать уже 11 ноября в «Солнечной долине». Особенностью этого года станет единый ски-пасс, который будет действовать также на склонах Завьялихи.
14 ноября начнет работу Центр активного отдыха «Евразия». В этом году курорт предлагает поселиться в гостинице Кусы и организовал от города бесплатный шаттл.
В конце месяца, 20 ноября, откроется горнолыжный центр «Райдер», который в этом году сделал дополнительную трассу и ввел абонемент на групповое обучение.
В эти же даты начнет принимать гостей и ГЛК «Егоза». Курорт расширил зону учебного катания и закупил оборудование для детей.
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