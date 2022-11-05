В Челябинске открыли единственный в России класс для детей с сахарным диабетом

Класс для диабетиков отличается постоянным медицинским присмотром. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинском лицее появился отдельный класс, где учатся дети с сахарным диабетом первого типа. Эксперимент проводят комитет по делам образования и детская поликлиника №8, которой руководит депутат Антон Рыжий.

Сначала группа с детьми, у которых диагностирован сахарный диабет, открылась в детском саду. Она в городе работает уже несколько лет. В 2022 году появился отдельный класс в лицее №95.

— Это первая школа, где есть тьютор и медицинская сестра для детей с сахарным диабетом, — сообщает минздрав Челябинской области.

Главная цель такого класса — социализировать детей. Многие малыши круглосуточно находятся под присмотром родителей и учиться в школе им сложно.

— Родитель привязан к этому ребенку 24 на 7, потому что надо измерять уровень сахара через каждые два часа, совершать инъекции инсулина, — уточнил Антон Рыжий.

В классе для диабетиков не только учат считать и читать, но и самостоятельно контролировать уровень сахара, делать инъекции инсулина. Для этого для лицея закупили бесплатные сенсоры, измеряющими уровень сахара, и помпы. Кроме того, за детьми присматривает медицинский работник.

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