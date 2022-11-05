«Среди депутатов были добровольцы, но их не пустили»: спикер Заксобрания Челябинской области объяснил, почему народные избранники не участвуют в спецоперации

Александр Лазарев ответил на вопросы журналистов КП-Челябинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несколько депутатов из Челябинской области решили уйти на фронт, несмотря на бронь. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Однако их не пустили из-за работы на предприятиях.

— Много депутатов ушли защищать рубежи нашей страны с территорий, — прокомментировал спикер областного парламента Александр Лазарев. — Из Законодательного собрания было желание у нескольких депутатов, но, к сожалению, их не отпустили с предприятий, потому что они все работают на постоянной основе. В частности, они являются сотрудниками предприятий, которые входят в гособоронзаказ.

Также Александр Лазарев отметил, что военные действия не должны касаться мирной жизни южноуральцев. Для этого депутаты принимают законы о дополнительных мерах социальной поддержки.

Ранее КП-Челябинска писала, что несколько депутатов небольших городов ушли на боевое слаживание добровольно.

Также на фронт отправился депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков. На полигоне находится и депутат нижней палаты парламента Олег Колесников.

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