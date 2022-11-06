Электропоезд «Ласточка» из Челябинской области в Уфу будет ходить каждый день

Маршрут оказался популярен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 ноября электричка «Ласточка», которая курсировала по выходным и праздничным дням из Аши в Уфу и обратно, станет ходить ежедневно. Как рассказали в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, такое решение принято из-за большой популярности маршрута у населения.

Фото: Башкортостанская пригородная пассажирская компания

«Ласточка» будет отправляться из Аши в 12:15, а уже в 14:23 – пребывать в Дему. Обратно из Уфы электричка отправится в 9:00, а в Ашу поезд прибудет в 10:46.

В тестовом режиме «Ласточку» из Челябинской области в Башкирию запустили с 1 октября. Весь месяц поезд курсировал в выходные и праздничные дни. А теперь будет ходить ежедневно.

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