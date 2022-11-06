От коронавируса в Челябинской области умерли два человека

За сутки коронавирус подтвердился у трех школьников. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 96 человек, трое из них – школьники. Свежие данные опубликовал региональный минздрав. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 391 238 южноуральцев.

— За прошедшие сутки из больниц выписали 96 южноуральцев. На лечении остаются 1970 человек, - сообщают в минздраве. – От COVID-19 умерли два человека.

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