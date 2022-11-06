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НовостиОбщество6 ноября 2022 6:59

Двое южноуральцев получили награды от президента России Владимира Путина

Госнаграды получила главврач и железнодорожник.
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Указ подписан 4 ноября

Указ подписан 4 ноября

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград двум южноуральцам. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В документе говорится, что за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждена орденом Пирогова Елена Вылегжанина – главврач «Центра гигиены и эпидемиологии № 15 ФМБА в Снежинске. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за многолетнюю добросовестную работу награжден мастер Южно-Уральской железной дороги Иван Михайленко.

Южноуральцы не первый раз получают госнаграды президента. Так, в июне 2022 года Владимир Путин наградил сотрудников предприятий.

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