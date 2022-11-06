На уборку снега в челябинских дворах вывели больше тысячи работников

На уборке придомовых территорий работают 1377 дворников и 22 единицы техники. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске продолжают вычищать дворы после пятничного снегопада. Как рассказали в мэрии, сегодня на уборке придомовых территорий работают 1377 дворников и 22 единицы техники.

Сегодня, 6 ноября, по данным регионального гидрометцентра, в Челябинске синоптики не прогнозируют осадки – днем будет -1…+1 градус. А вот по области, особенно в горах, ожидают небольшой снег, на отдельных участках гололедица. Температура снизится до -3 градусов.

Напомним, снегопад обрушился на Челябинскую область в пятницу, 4 ноября. Причиной стал циклон, которые пришел со стороны Скандинавии.

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