В Челябинской области пропала мать с двумя маленькими детьми

Фото: Станислав Надалинский

В Челябинской области разыскивают 25-летнюю женщину, которая с двумя маленькими детьми 2 и 3 лет ушла из дома в поселке Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области днем 3 ноября. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Екатерина Оськина ростом около 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. С ней были трехлетний сын в синей куртке и двухлетняя дочь в розовой курточке и цветной шапке.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, звоните по тел. 8-800-700-54-52. ОБНОВЛЕНО (7 ноября, 7:00): Девушка и дети найдены. С ними все хорошо.

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