Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 ноября 2022 12:16

В Челябинской области пропала мать с двумя маленькими детьми

Женщина ушла из дома еще 3 ноября
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Фото: Станислав Надалинский

Фото: Станислав Надалинский

В Челябинской области разыскивают 25-летнюю женщину, которая с двумя маленькими детьми 2 и 3 лет ушла из дома в поселке Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области днем 3 ноября. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Екатерина Оськина ростом около 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. С ней были трехлетний сын в синей куртке и двухлетняя дочь в розовой курточке и цветной шапке.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, звоните по тел. 8-800-700-54-52. ОБНОВЛЕНО (7 ноября, 7:00): Девушка и дети найдены. С ними все хорошо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.