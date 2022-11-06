ФК «Челябинск» дома крупно выиграл у клуба из Чувашии — 5:0

«Челябинск» со счетом 5:0 выиграл у клуба «Химик-Август». Фото: ФК «Челябинск»

Это одна из самых крупных побед ФК «Челябинск» за всю историю существования клуба. Сегодня, 6 ноября на своем поле «горожане» разгромили одного из аутсайдеров Второй лиги чемпионата России ФК «Химик-Август» (Вурнары, Чувашия).

Челябинцы открыли счет в первом тайме (гол Илья Шведюк). Второй отрезок матча получился очень результативным. В ворота гостей влетело четыре безответных мяча. Голы на свой счет поочередно записали Илья Азявин, Виктор Курышев, Артемий Гибнер и Максим Руднев. Итог — разгромная победа с убедительным счетом 5:0.

«Челябинск» прервал серию неудач и снова включиться в борьбу за награды турнира. В последних трех матчах «горожане» дважды уступили и один раз сыграли вничью. Перед зимним перерывом 12 ноября «Челябинск» проведет еще один матч - на выезде сыграют с «Зенитом-Ижевск». Чемпионат продолжится в конце апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.