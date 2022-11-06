Челябинский проект помощи бездомным людям вошел в сотню лучших в России

Выдыхаем и двигаемся дальше! — пишут ребята в группе. Фото: "Другая медицина"/vk.com

Проект челябинского врача Евгения Косовских «Центр медико-профилактической помощи бездомным людям» вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов. Об этом врач рассказал на странице «Другой медицины» во ВКонтакте.

— Проект «Центр помощи бездомным людям "Гости без адреса"» признан успешно реализованным, — говорится в посте.

Евгений Косовских, больше известный как Доктор Женя, в 2016 году не смог пройти мимо бездомного у своего подъезда, а потом начал оказывать помощь другим людям в трудной ситуации. И вот в Челябинске уже открылась первая больница для бездомных.

— Была проделана большая работа, и мы рады, что ее оценили по достоинству. Хочется поблагодарить всех причастных – коллег, экспертов, друзей. Выдыхаем и двигаемся дальше! — пишут ребята в группе.

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