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НовостиЗдоровье6 ноября 2022 14:13

Более заразный, но менее смертоносный: в минздраве Челябинской области рассказали о мутировавшем в «Цербер» омикроне

И добавили, что опасаться его все же стоит
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Защитить себя от "Цербера" помогут все те же меры: прививка, маска и бережное отношение к своему организму.

Защитить себя от "Цербера" помогут все те же меры: прививка, маска и бережное отношение к своему организму.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Омикрон мутировал в «Цербер». Но у него есть важное отличие от предыдущих мутаций. Главный внештатный специалист пульмонолог минздрава Челябинской области Владимир Антонов рассказал, стоит ли его бояться.

— Ковид перешел в разряд сезонных инфекций, - считает Антонов, добавляя, что опасаться заражения все равно стоит, так как есть риск отдаленных осложнений из-за иммунного воспаления.

Главное отличие «Цербера» в том, что он не забирается в легкие, а остается в верхних дыхательных путях. От этого он легче передается, но риск смертельного исхода – ниже. Защищаться от «Цербера» помогут все те же меры профилактики – прививки и ношение маски.

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