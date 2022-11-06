Секретный священник, благословивший военных Челябинской области, погиб в спецоперации

За плечами Михаила Васильева миротворческие операции в Боснии, Косово, Абхазии, Сирии, Северном Кавказе Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В РПЦ сообщили о смерти главного военного протоиерея России Михаила Васильева. Священник погиб во время специальной военной операции на Украине, пишет KP.ru.

— На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память, — написал замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем канале в Telegram.

Михаил Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения, а также советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями.

С Южным Уралом священник познакомился в 2010 году во время учений на Чебаркульском полигоне, в которых принимал участие на тот момент президент Дмитрий Медведев. Во время визита он благословил служащих ЧВАКУШа и Чебаркульского полигона.

— Ставили мобильный храм и служили с отцом Игорем Шестаковым, — вспоминал Михаил Васильев. — После этого не звали, а я не приезжал. Если не зовут, значит, все в порядке.

Священник не только благословлял военнослужащих, но и сам неоднократно прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ. В феврале этого года на «Комсомольской правде-Челябинск» вышло большое интервью с Михаилом Васильевым. Сегодня его слова звучат еще более злободневно. Он рассказал, почему нет ничего более миролюбивого, чем ядерный щит; почему армия — не место для навязывания религиозных взглядов и нормально ли, когда мальчики интересуются оружием.

За спиной Михаила Васильева миротворческие операции в Боснии, Косово, Абхазии, Сирии, Северном Кавказе. Журналист КП-Челябинск спросил священника: не станет ли ему скучно, если вернуться к мирной жизни. Он ответил:

— Я никогда не хотел быть священником в армии, надеюсь, что я не мазохист, и смогу адаптироваться в обычном храме. Мне 50, поживу еще 10 в среднем по статистике. Потратить их на то, чтобы просто смотреть телевизор или пить пиво друзьями, мне лично кажется скучной перспективой, да и пиво не нравится.

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