В Челябинской области спасли группу туристов из узкой пещеры

Фото: Кадр из видео

В Увельском районе спасли группу туристов из узкой пещеры Малый Жемеряк. Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, люди оказались отрезаны из-за туристки, застрявшей в проходе в пещеру.

— Часть группы, два ребёнка и четверо взрослых, зашли в пещеру первыми и оказались отрезанными от выхода, ещё 5 человек оставшиеся наверху смогли дозвониться на телефон 112 и сообщить о происшествии, — объяснили в пресс-службе спасателей.

Вытаскивали людей при помощи альпинистского снаряжения. Сначала спасатели помогли женщине освободиться и подняться наверх, а затем, по одному из пещеры были эвакуированы все туристы. Они провели в ней около двух часов. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее в Челябинской области назвали точные даты открытия горнолыжных склонов. Первый начнет работать уже 11 ноября в «Солнечной долине». Особенностью этого года станет единый ски-пасс, который будет действовать также на склонах Завьялихи.

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