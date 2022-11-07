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НовостиОбщество7 ноября 2022 3:05

В Челябинской области нашли мать, пропавшую с двумя маленькими детьми

Их искали три дня
Андрей МОСКВИЧЕВ
Семью искали и через объявления

Семью искали и через объявления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области нашли мать и двух маленьких детей, которые пропали три дня назад в поселке Верхняя Санарка. Об этом рассказали в отряде «Лиза Алерт».

«Найдены. Живы», — указано в посте группы челябинского отделения отряда «Лиза Алерт» во ВКонтакте.

Неизвестно, где была найдена семья, а также обстоятельства их пропажи. Женщина вместе с детьми вышла из дома 3 ноября, но не вернулась вечером. После этого, их начали искать спасатели отряда «Лиза Алерт».

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