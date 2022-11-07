В Челябинской области 40% семей могут позволить себе аренду квартиры

Денег на съемное жилье хватает далеко не всем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области только 39,5% семей могут позволить себе аренду квартиры. Таковы результаты исследования, опубликованного РИА Новости.

Стоит уточнить, что для сравнения брали не любую квартиру, а двухкомнатную. Кроме того, в исследовании учитывали не любую семью, а только такую, в которой двое взрослых и двое детей.

Аналитики подсчитали, каким в семье должен быть доход, чтобы после оплаты аренды остались деньги хотя бы на повседневные нужды. В Челябинской области доходы должны составить 76,9 тыс. рублей.

По уровню доступности аренды жилья Челябинская область оказалась на 33-м месте среди российских регионов. Для сравнения, в соседней Свердловской области семье необходим доход в 80,1 тыс. рублей, чтобы позволить себе аренду двухкомнатной квартиры. Такой доход, по данным Росстата, у 42,7% семей с двумя родителями и двумя детьми в регионе.

А первое место по доступности аренды неожиданно занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там двухкомнатную квартиру могут снять 69,6% семей, хотя для этого нужен доход в 131,7 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее в Челябинске подсчитали сколько денег нужно студенту чтобы снять квартиру неподалеку от места учебы.

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