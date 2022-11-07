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НовостиОбщество7 ноября 2022 4:47

В Челябинской области 40% семей могут позволить себе аренду квартиры

Аналитики подсчитали, сколько нужно денег, чтобы снять жилье
Елена КОЛЧИНА
Денег на съемное жилье хватает далеко не всем

Денег на съемное жилье хватает далеко не всем

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области только 39,5% семей могут позволить себе аренду квартиры. Таковы результаты исследования, опубликованного РИА Новости.

Стоит уточнить, что для сравнения брали не любую квартиру, а двухкомнатную. Кроме того, в исследовании учитывали не любую семью, а только такую, в которой двое взрослых и двое детей.

Аналитики подсчитали, каким в семье должен быть доход, чтобы после оплаты аренды остались деньги хотя бы на повседневные нужды. В Челябинской области доходы должны составить 76,9 тыс. рублей.

По уровню доступности аренды жилья Челябинская область оказалась на 33-м месте среди российских регионов. Для сравнения, в соседней Свердловской области семье необходим доход в 80,1 тыс. рублей, чтобы позволить себе аренду двухкомнатной квартиры. Такой доход, по данным Росстата, у 42,7% семей с двумя родителями и двумя детьми в регионе.

А первое место по доступности аренды неожиданно занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там двухкомнатную квартиру могут снять 69,6% семей, хотя для этого нужен доход в 131,7 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее в Челябинске подсчитали сколько денег нужно студенту чтобы снять квартиру неподалеку от места учебы.

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