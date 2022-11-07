В мэрии Челябинска объяснили, почему во время снегопадов продолжают сажать деревья

С начала года в Челябинске посадили больше 5 тыс. деревьев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске сезон озеленительных работ закончится 1 декабря. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

– Остались работы на трех объектах на территории города, — уточнил Андрей Ксензов. — Возможно посадки выполнять в зимнем режиме: до -8, -10 градусов в среднем.

Вице-мэр уточнил, что высадку последних деревьев вяли на особый контроль, а работу подрядчику оплатят только после того, как проверят качество саженцев.

Всего за сезон в Челябинске успели посадить 5253 дерева, свыше 2 тыс. кустарников, а также разбили газоны на площади 59 тыс. квадратных метров.

Напомним, накануне на улице Худякова в Челябинске высадили 77 новых сосен. Работали в сильную метель.

Ранее в Челябинске проверили качество озеленения.

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