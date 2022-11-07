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НовостиЗдоровье7 ноября 2022 6:02

Выздоровевших меньше, чем заболевших: в Челябинской области коронавирус диагностировали еще у 94 человек

В Челябинской области 96 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
На лечении остаются почти 2 тыс. человек

На лечении остаются почти 2 тыс. человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области коронавирус обнаружили у 94 человек, в том числе у трех школьников. При этом за день выписали 74 выздоровевших пациентов.

Заболеваемость продолжает снижаться: накануне сообщали о 96 новых заболевших. По данным регионального министерства здравоохранения к 7 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 987 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умерли три человека.

А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 391 332 жителей Челябинской области.

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