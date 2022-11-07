Пустующие посты: в Челябинске снесут два здания-призрака, из которых следили за водителями

Снести здания собираются до конца года. Фото: google.com/maps

В Челябинске снесут здания стационарных постов ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте. Об этом на совещании в мэрии рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— Завершены мероприятия по заключению муниципальных контрактов на снос двух постов ДПС, — сообщила она.

Оба отведенных под снос здания не используются по назначения и пустуют.

Избавиться от заброшенных постов ДПС на въездах в город запланировали еще два года назад. Демонтировать постройки решили не ради какого-либо нового строительства, а просто потому, что они стали ветшать и разрушаться.

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