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НовостиОбщество1 ноября 2022 15:25

Возле монумента Ленину на площади Революции спилят голубые ели

Взамен старых и больных деревьев привезут новые крупномеры
Источник:kp.ru
Фото: Челябинск Сегодня

Фото: Челябинск Сегодня

Заметное событие в области озеленения Челябинска: на площади Революции рядом с монументом Ленина в ближайшие дни подчистую спилят голубые ели. Как пишет новостной паблик «Челябушка», эта вырубка запланирована: деревьям по 60 лет, были попытки спасти ситуацию, крона уже не сохранилась, а голые ветви портят вид.

— Поскольку снос официальный с разрешения мэрии, да ещё в самом сердце главной достопримечательности города, обычную процедуру замены старых стволов на новые крупномеры превратили в проект с большой буквы с концептом от ведущих ботаников, — добавляют авторы телеграм-канала. — Челябинцев морально готовят развёрнутыми интервью, уверяя в правильности мероприятия, у которого, к слову, есть даже куратор — глава Советского района Владислав Макаров (лично отбирает свежие экземпляры).

Пустырь около трибун, если верить чиновникам, горожане будут наблюдать лишь пару дней.