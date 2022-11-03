На 2023 год в бюджете Челябинска прописан дефицит в размере 51 миллиарда рублей

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Цифра дня: 51 миллиард рублей дефицита прописали в бюджете Челябинской области на 2023 год. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Заметим, что на 2022-й прогноз Минфина по недостаче выглядел более оптимистичным, но сравнивать было бы некорректно — и экономические условия разнятся, и предполагаемые сценарии развития событий, соответственно, — добавляют авторы паблика. — Главный финансовый документ региона направлен в ЗакСО для обсуждения. Бурными или мирными будут дискуссии — покажет ближайшая неделя.

Однако даже в тисках дефицита южноуральские власти не намерены срезать финансирование на социально значимые сферы. Самые внушительные вливания по-прежнему планируются в здравоохранение (41 миллиард), образование (30 миллиардов), транспортную реформу и дороги (49 миллиардов).