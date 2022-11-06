В Челябинске поставили новый пост мониторинга выбросов в воздухе

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Важное, хотя и рядовое событие для Челябинска, как участника федеральной программы «Чистый воздух». Запущен ещё один стационарный пост мониторинга. Сведения с него доступны желающим в интернете, но этим, кажется, уже никого не удивишь, сообщает новостной телеграм-канал «Челябушка».

Другое дело — технологическая начинка, позволяющая каждые 20 минут определять концентрации аэрозолей, азота, углерода, сероводорода, аммиака.

— Рядовым событие считается потому, что пост далеко не первый: у нас их целая сетка. А вот важность даже не обсуждается. Схема понятная: расширяется круг системы наблюдения, загрязнителям сложнее нарушать квоты, сжимается кольцо ответственности, — рассуждают авторы канала. — Ну и всё больше верится в вероятность достижения новых целевых показателей, выставленных на днях Челябинску Москвой по упомянутому «Чистому воздуху» — снижение на 45% за два года.