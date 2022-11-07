Коммунальщики выяснили, почему челябинскую двухэтажку два месяца топило зловонными стоками. При чем тут бетон?

Стоков в подвале на Котина, 36 – по колено. И так больше двух месяцев. Фото: Алексей Удоев

Скоро будет сухо – живущих больше двух месяцев с затопленным подвалом челябинцев обнадежили. Проблему с канализацией на Котина, 36 пообещали устранить на общем собрании в присутствии прокуратуры Тракторозаводского района, администрации, ЧКТС (можем удалить), управляющей компании, рассказал КП-Челябинск депутат района Андрей Козлов:

– Приняли решение, что до 15 числа будет сделан ремонт канализационной системы. Проблема в том, что люди бросают в канализацию предметы женской гигиены, кошачий наполнитель и строительный мусор. Кусок бетона попал в трубу, она выскочила из соединения. Сейчас материалы все куплены. Управляющая компания обязалась все работы выполнить.

В свою очередь о проделанной работе отчитались в МУП «ПОВВ». Специалисты службы неоднократно устраняли засор канализации гидродинамической промывкой, в том числе, когда зловонные стоки на три дня поднимались в квартиры жильцов.

– Контрольная проверка после устранения показала, что наружная линия находится в технически исправном состоянии. Для исключения засоров в дальнейшем были выполнены работы по промывке наружных сетей водоотведения, – заверил в официальном ответе на запрос КП-Челябинск первый заместитель генерального директора Дмитрий Носачев.

Ранее жильцы по колено в зловоньях сняли видео из затопленного подвала после отчета управляйки об откачке стоков. «И где тут сухо?», – звучало эхом на весь подвал. Канализационных стоков там по колено. На стенах комары и сырость.

Будет ли наконец сухо, и устранят ли проблему, – КП-Челябинск продолжает следить за подвальной ситуацией.

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