Осталось еще много: из Челябинска за выходные вывезли 6 тыс. кубометров снега

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

С улиц Челябинска только за 5 и 6 ноября вывезли более 6 тыс. кубических метров снега. Уборку улиц продолжают. Об этом сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Часть прошедшей недели мы убирали мусор и листву, а 4, 5 и 6 ноября в связи с изменением погодных условий работали уже в полном зимнем режиме, — уточнил вице-мэр.

Он добавил, что до наступления «зимнего режима» с улиц убрали 514 тонн грязи и около 1 тыс. кубических метров мусора.

Несмотря на усилия дорожных служб, снега в Челябинске еще хватает. Горожане жалуются на скользкие тротуары. Во дворы уже отправили проверяющих, чтобы оценить количество льда и сугробов. Нерадивые управляющие компании обещают привлечь к ответственности. А с гололедом в Челябинске решили бороться с помощью ковриков.

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