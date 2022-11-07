В Челябинской области рецидивист до смерти забил собаку бывшей сожительницы

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Житель Кусы расправился с собакой своей бывшей сожительницы. 45-летняя женщина съехала от него, о случившемся узнала от соседки.

Полиция задержала живодера. В свои 41 год мужчина был неоднократно судим. Он пояснил, что в тот день был пьян.

— Расправу над домашним животным подозреваемый совершил из-за того, что собака испражнилась в квартире ночью. В ванной комнате мужчина нанес множественные удары псу при помощи лома, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Утром мужчина просто выбросил мертвого пса на улицу, где его обнаружили соседи. Полицейские возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Живодеру грозит до трех лет лишения свободы. Пока с него взяли обязательство о явке.

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