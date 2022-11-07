Мог погибнуть в холодной воде: в Копейске требуют проверить люки после падения ребенка в колодец

Вытащив мальчика, копейчанин загородил дыру в земле подручными средствами. ФОто: Подслушано Копейск/vk.com

В Челябинской области прокуратура требует привлечь к ответственности коммунальщиков, из-за небрежности которых попал в беду ребенок. Мальчик провалился в незакрытый водопроводный люк. Ребенка спас случайно оказавшийся рядом мужчина.

Первым о происшествии рассказал нечаянный спаситель. Копейчанин сообщил, что колодец находится рядом с расселенными бараками.

— Я сам жил в этих бараках и знаю, что глубина этого колодца где-то три метра, и он почти полный воды. Почти, но не достать до края, чтобы ухватится, — написал горожанин в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Мужчина приехал в свой старый сарай, оставшийся возле барака. В это же время на развалинах играли дети 10-12 лет. Люк вместо надежной крышки был закрыт трухлявыми деревяшками. Один из мальчишек не заметил опасности, наступил на деревяшки, а те не выдержали его веса. Очутившись в воде, школьник принялся звать на помощь.

— Я выбежал из сарая и бегом туда, вытащил его за руку, — вспомнил житель Копейска.

После инцидента в прокуратуре начали проверку.

—Установлено, что на момент происшествия указанный колодец открыт и наполнен холодной водой, падение несовершеннолетнего могло привести к летальному исходу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Тяжких последствий удалось избежать лишь благодаря своевременной помощи.

За колодцем, как выяснили в надзорном ведомстве, должно было следить МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Директору предприятия в прокуратуре выслали представление об устранении нарушений. Сотрудников МУПа требуют привлечь к ответственности, а злополучный люк обезопасить. Кроме того, в прокуратуре настаивают на необходимости проверить безопасность всех люков и колодцев в городе.

Ранее в Челябинске госпитализировали женщину, которая провалилась в колодец и долго оставалась в холодной воде. Пострадавшая так замерзла и обессилела, что не могла даже звать на помощь.

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