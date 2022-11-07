Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» после победы в Липецке поднялся на шестое место в чемпионате Суперлиги

ВК «Динамо-Метар» в гостях выиграл у соперниц из «Липецка» 3:0. Фото ВК «Динамо-Метар»

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вернулся с победой после выездного матча с ВК «Липецк». Челябинская команда в Липецке победила в трех партиях — 3:0 (21:25, 9:25, 23:25). В составе «Динамо-Метар» самыми результативными стали Мария Самойлова, Дарья Малыгина, Ангелина Сперскайте и Ольга Яргычова.

Главный тренер ВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин, тем не менее, остался недоволен результатом, сказав, что команда могла бы сыграть увереннее. Но успешные действия, в основном, в атаке и на блоке принесли победный результат.

Этот успех позволил челябинской команде подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата российской Суперлиги, отставая от тройки лидеров всего на одно очко.

Отметим, что «Динамо-Метар» неделю назад успешно выступили на очередной стадии Кубка России. Челябинские девушки вошли в число четырех лучших команд страны и разыграют главные награды этого престижного турнира.

Уже 13 ноября, в воскресенье, «Динамо-Метар» на домашней площадке сыграет с соперницами из ВК «Минчанка» (Беларусь).

Клуб приглашает болельщиков на трибунах челябинского СК «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1). Зрителей ждет яркая шоу-программа, конкурсы и, конечно, красивый волейбол!

Билеты (от 100 рублей) в продаже в Городских зрелищных кассах и на сайте. Пенсионерам, инвалидам и детям до 12 лет — вход бесплатный.

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