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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:20

В бюджет Челябинской области на 2023 год заложили помощь семьям мобилизованных

Алексей Текслер назвал приоритеты бюджета Челябинской области на 2023 год
Елена КОЛЧИНА
Проект бюджета внесли на рассмотрение областного парламента

Проект бюджета внесли на рассмотрение областного парламента

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В бюджете Челябинской области на 2023 год 70% расходов придется на социально значимые статьи. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Проект казны предстоит рассмотреть депутатам областного Законодательного собрания.

По словам губернатора, в расходной части бюджета учли индексацию социальных выплат и сохранили все введенные в 2022 году меры поддержки.

— В бюджет заложено финансирование поддержки семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР, — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Строить и ремонтировать школы, больницы и прочие социальные учреждения в следующем году планируют с привлечением федерального финансирования и частных инвестиций.

— Сохраним поддержку муниципалитетов, прежде всего по вопросам модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, газификации, создания комфортной среды, — пообещал Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области ввели единовременную выплату на детей мобилизованных. На каждого несовершеннолетнего ребенка полагается по 20 тыс. рублей. Вдобавок самим мобилизованным назначили дополнительную выплату — 50 тыс. рублей. А семьи призванных на службу южноуральцев обещают обеспечить бесплатную юридическую помощь.

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