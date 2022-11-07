В бюджет Челябинской области на 2023 год заложили помощь семьям мобилизованных

Проект бюджета внесли на рассмотрение областного парламента
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В бюджете Челябинской области на 2023 год 70% расходов придется на социально значимые статьи. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Проект казны предстоит рассмотреть депутатам областного Законодательного собрания.
По словам губернатора, в расходной части бюджета учли индексацию социальных выплат и сохранили все введенные в 2022 году меры поддержки.
— В бюджет заложено финансирование поддержки семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР, — уточнили в пресс-службе областного правительства.
Строить и ремонтировать школы, больницы и прочие социальные учреждения в следующем году планируют с привлечением федерального финансирования и частных инвестиций.
— Сохраним поддержку муниципалитетов, прежде всего по вопросам модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, газификации, создания комфортной среды, — пообещал Алексей Текслер.
Напомним, в Челябинской области ввели единовременную выплату на детей мобилизованных. На каждого несовершеннолетнего ребенка полагается по 20 тыс. рублей. Вдобавок самим мобилизованным назначили дополнительную выплату — 50 тыс. рублей. А семьи призванных на службу южноуральцев обещают обеспечить бесплатную юридическую помощь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru