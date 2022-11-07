Открытие горнолыжного сезона 2022-23 на курорте «Солнечная долина»

Фото: Солнечная долина

Курорт будет работать с 09:00: самые нетерпеливые смогут приехать и покататься по утреннему «вельвету». С 12:00 до 14:00 аниматоры, ди-джей и ведущий проведут развлекательную программу для детей, состоится семейная эстафета. В 15:00 самые смелые райдеры смогут поучаствуют в контесте – любительских соревнованиях на небольшом трамплине. Праздник завершится в 17-30 грандиозным фаер-шоу.

В новом сезоне «Солнечная долина» порадует гостей обновленной инфраструктурой: в ноябре откроется долгожданная трасса на северо-западном склоне горы и новый четырехместный кресельный подъемник. Протяженность трассы – 1100 метров, перепад высот – 230 метров.

Новый сезон начинается с приятной новости: курорты «Солнечная долина» и «Завьялиха» объединяются! Любители горных лыж и сноубордов смогут кататься по единому ски-пассу, отдыхать по комплексному туру и пользоваться трансфером между курортами.

На «Завьялихе» сейчас активно ведутся подготовительные работы к горнолыжному сезону: строится кафе, проводится ремонт административного здания, закуплено новое оборудование для проката, строится учебная трасса, освещение трассы, трасса тюбинга, мангальные зоны. Старт горнолыжного сезона на «Завьялихе» запланирован на 26 ноября.