Небольшой снег и гололедица: какой будет погода 8-10 ноября в Челябинской области

В ближайшие дни в регионе не будет сильного ветра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больших снегопадов в Челябинской области в первой половине недели не ожидается. Резких похолоданий тоже не будет, и температура воздуха даже дойдет до плюсовых отметок. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Во вторник, 8 ноября, температура воздуха ночью в регионе составит -1, -6 °C, днем столбик термометра поднимется до -3, +2 °C. На протяжении всех суток прогнозируются небольшие осадки в виде снега, также возможно образование гололеда на дорогах. Порывы ветра местами будут доходить до 13 м/c.

Ночью в среду, 9 ноября, столбик термометра покажет -1, -6 °C, днем воздух прогреется до -2, +3 °C. Местами в регионе возможен небольшой снег, мокрый снег. Кроме того, прогнозируется образование гололедицы. Ветер юго-западный 5-10 м/c, без порывов.

В четверг, 10 ноября, погода значительно не поменяется. Температура воздуха ночью составит +1, -4 °C, днем столбик термометра поднимется до -1, +4 °C. На протяжении всех суток местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/c, без порывов.

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