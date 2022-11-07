Индустриальный парк ММК продлил федеральную аккредитацию до 2027 года

Фото: пресс-служба ММК

ООО «ММК-Индустриальный парк» прошло аккредитацию на соответствие требованиям федерального законодательства. Это дает компании и его резидентам пользоваться системой налоговых льгот в ближайшие пять лет. Как сообщили в пресс-службе ММК, приказ был подписан 1 ноября.

— Налоговые преференции предоставляются управляющей компании и резидентам индустриального парка при поддержке правительства Челябинской области и мэрии Магнитогорска, — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент на площадке индустриального парка осуществляют свою деятельность 41 резидент. С момента открытия промышленной зоны в 2016 году они вложили в собственное производство более 1,5 млрд рублей, создали около 1 тыс. рабочих мест, а также выпускают продукцию на сумму свыше 3 млрд рублей.

Индустриальный парк ММК работает за счет полной самоокупаемости - все заработанные средства перенаправляются в реконструкцию промышленной инфраструктуры. С 2016 года управляющая компания инвестировала 327 млн рублей, в том числе в реконструкцию зданий, железных и автомобильных дорог, а также энергетических трубопроводов и газовых сетей.

СПРАВКА

ООО «ММК-Индустриальный парк» - дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-Метиз». Площадка индустриального парка представляет собой комплекс на площади 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. В парке созданы все условия для быстрого старта практически любого производства.

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