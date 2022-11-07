Челябинский облсуд оставил в СИЗО задержанного за взятку замглавы фонда содействия инновациям

Обвиняемый останется в СИЗО до 24 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в понедельник, 7 ноября, рассмотрел в апелляционном порядке жалобу замглавы федерального госучреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Андрея Микитася, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6. ст. 290 УК РФ). Сторона защиты просила выпустить подсудимого из СИЗО и избрать ему меру пресечения более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

— Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого, оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 20 октября 2022 года, которым Микитась была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2022 года, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в конце октября Тракторозаводский районный суд оставил под стражей экс-советника мэра Челябинска Петра Конарева. Бывший чиновник обвиняется в девяти эпизодах получения взяток. Его уголовное дело связано со сносом незаконных ларьков.

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