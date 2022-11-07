Трактор» завершил домашнюю серию победой над «Сибирью»

«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у новосибирской «Сибири» — 3:2. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 7 ноября в четвертом матче домашней серии «Трактор» сыграл с «Сибирью». В первом периоде «Трактор» забросил в ворота сибиряков три шайбы, а гости ответили лишь однажды. У челябинцев поочередно отличились Алексей Бывальцев, Кирилл Капустин и Михаил Котляревский. У гостей — Никита Шашков.

Второй период оказался безголевым, а незадолго до конца третьего гости сократили счет до минимума после ошибки «Трактора» в своей зоне около ворот. Но счет 3:2 в пользу челябинцев сохранился до финальной сирены.

Из четырех домашних матчей «Трактор» сумел добиться успеха в трех встречах. С 10 по 16 ноября «Трактор» проведет четыре матча на Дальнем Востоке — с владивостокским «Адмиралом» и хабаровским «Амуром».

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