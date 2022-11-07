Опрос: жители Челябинска для получения счастья хотят зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинцы назвали сумму зарплаты, которая могла бы принести им счастье. Они не прочь зарабатывать до 190 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Однако полгода назад жители Челябинска хотели бы получать 178 тыс. руб. в месяц, годом ранее 171 тыс. руб., в мае 2021 – 170 тыс. руб. Всего в текущем опросе приняли участие 500 человек.

При этом Челябинск оказался в топ-10 городов с высокими запросами населения. На первом месте расположилась Москва (250 тысяч рублей), второе занял Ростов-на-Дону (205 тысяч), замкнул тройку лидеров Владивосток (по 200 тысяч). Столица Южного Урала оказалась на девятом месте.

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