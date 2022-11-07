В Челябинской области пройдет показ свадебных нарядов местных народов

Фото: Центр традиционной культуры Южного Урала / ВКонтакте

В Троицке пройдет интерактивное шоу «Показ невест народов Южного Урала». Как рассказали организаторы, люди смогут увидеть, как одевались молодожены конца 19 века.

— Гости почувствуют праздничную атмосферу свадебных традиций соседних народов разных стран и республик. На глазах зрителей состоится обряд подготовки русской невесты к церемонии, демонстрация аутентичных нарядов молодоженов и участников казачьей, башкирской, татарской, украинской, духоборской свадеб конца 19 века!, — говорят организаторы.

Наряды представят российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов и автор коллекции «Уральский look» Евгения Ядрышникова. Само мероприятие пройдет 13 ноября в местном отеделении агроуниверситета.

Кстати, ко Дню матери, который в этом году отмечается 27 ноября, «Комсомольская правда-Челябинск» запускает конкурс «С праздником, мама!». Подробности читайте по ссылке.

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