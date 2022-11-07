Краснова вышла замуж летом 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Блогер из Челябинска Наталья Краснова снова развелась с мужем. Об этом рассказала сама Краснова в своих соцсетях. Для нее это уже третий развод — она вышла замуж летом 2021 года.

— Мы завтра с мужем идем в ЗАГС подавать заявление на развод. Мой муж очень хороший человек и я в одночасье поняла, что я никогда не буду в паре с кем-то. Это не мое, — говорит Краснова в одном из последних роликов.

Это самый короткий брак Красновой. Ранее она уже разводилась дважды — сперва с КВНщиком Александром Алымовым, а затем с хоккеистом Дероном Куинтом. С последним мужем у Натальи также большая разница в возрасте — практически 16 лет.

Кстати, не так давно хоккейные фанаты бурно обсуждали скандальный ролик, где Краснова перед матчем ХК «Трактор» говорит про мужчин и о том, как определить, что они могут изменять. Разговор об этом с пикантными деталями шел по телевидению перед домашней игрой черно-белых с «Куньлунь Ред Стар».

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