«Мы – из Соцгорода!»: вышел четвертый сборник «Библиотеки газеты «Ветеран Урала»

Фото: Соцгород

В книгу вошли газетные публикации 2013-2022 годов, рассказывающие о ветеранах городка металлургов, их делах и заботах во благо родного района, а также о том, как сохраняются и развиваются славные традиции «Соцгорода».

К слову сказать, 2022-й стал юбилейным для совета ветеранов Металлургического района, который недавно отметил свое 55-летие. Инициатором и автором-составителем издания выступил главный редактор газеты «Ветеран Урала» Александр Чумовицкий, под чьим руководством уже вышло три сборника «Библиотеки газеты «Ветеран Урала»: «Люди опорного края державы», «Победу ковали в тылу», «Урал православный».

Александр Иннокентьевич кропотливо и бережно отбирает материалы для своего проекта, стараясь не упустить ни одну газетную статью о жизни ветеранского движения Южного Урала. В результате такой непростой работы газета обрела облик солидного издания в твердой цветной обложке, с качественными иллюстрациями и фотографиями и, конечно же, интересными авторскими текстами. Идею главреда создать библиотеку ветеранской газеты, объединив в тематических сборниках публикации разных лет, поддержал лидер движения «Соцгород», экс-депутат Госдумы Андрей Барышев, выделив финансовую помощь для выпуска книги «Мы – из Соцгорода!».

Фото: Соцгород

Жизнь Металлургического района тесно связана с деятельностью общественного движения «Соцгород» и его основателя, который родился и вырос в городке металлургов и продолжает здесь жить и работать. На протяжении почти четверти века Андрей Барышев активно занимается благотворительной деятельностью, помогает ветеранам, малоимущим, многодетным семьям. Старожилы района не понаслышке знают о добрых делах «Соцгорода» и благодарны его лидеру за внимание и заботу.

Годы идут неумолимо, ветеранов становится все меньше. Только за последние пять лет металлурги простились с такими легендарными личностями, как Иван Панфиловский, Михаил Резепин, Георгий Корытько…

Но их имена теперь не только вписаны в славную летопись Металлургического района - они стали героями биографических очерков уникального сборника с гордым названием «Мы – из Соцгорода!».

С полной версией книги можно познакомиться на сайте общественного движения «Соцгород», пройдя по ссылке.