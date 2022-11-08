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НовостиОбщество8 ноября 2022 5:18

Чей выразительней? Города Челябинской области посоревновались в создании огромных портретов шахтеров

В Челябинской области нарисовали гигантские портреты шахтеров
Елена КОЛЧИНА
Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

В Челябинской области появились два портрета шахтеров высотой с пятиэтажный дом. Росписями украсили стены жилого здания на улице Октябрьской в Пласте. Над созданием муралов работал известный уличный художник из Челябинска Тимур Абдуллаев.

На работу ушло три недели: площадь рисунков немаленькая, вдобавок пришлось устранять дефекты отделки старой стены, проверять прочность основы для гигантской картины.

В дополнение к портретам на стены старого дома нанесли цветные полосы. Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

В дополнение к портретам на стены старого дома нанесли цветные полосы. Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

Образы шахтеров для украшения фасадов выбрали, в том числе, потому, что пятиэтажку полвека назад строило местное добывающее предприятие.

Примечательно, что новые муралы — не первые в Челябинской области изображения шахтеров на стенах многоэтажки. Ранее работника шахты нарисовали на фасаде жилого дома в Сатке. В отличие от красочных пластовских картин саткинская монохромная. Зато в высоту поднимается не на пять этажей, а на целых десять.

Огромный портрет в Сатке создавал художник из Германии. Фото: фонд "Собрание", Александр Глазков

Огромный портрет в Сатке создавал художник из Германии. Фото: фонд "Собрание", Александр Глазков

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