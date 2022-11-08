«Дети идут на ощупь, по уши в грязи»: челябинцы опасаются разбитой дороги без тротуаров и освещения в Ленинском районе

Кроме луж и грязи – открытый люк. Фото: Елена Криулина

Темно и грязно – центр Ленинского района в ужасном состоянии, возмущена челябинка Елена Криулина. Участок улицы Гончаренко между Гагарина и Дзержинского пугает женщину, разместившую в соцсети ВКонтакте пост с призывом решить проблему. В доказательство фото – дорога разбита, вся в ямах и лужах. Вместо тротуара сбоку теплотрасса. Открытый люк помечен деревянной рамой – в такой колодец без крышки у арена «Трактор недавно» упал ребенок и рассек кожу на голове.

– Улица совсем без освещения. Дети идут со школы на ощупь. По уши в грязи. Можно, что-нибудь сделать с этим? – вопрошает Елена к администрации.

Можно, но не сразу, ответили на запрос КП-Челябинск в городском Комитете дорожного хозяйства. Чтобы грунтовку закрыть асфальтом, сделать тротуары и освещение – необходимо разработать проектную документацию, пройти госэкспертизу и включить работы в план программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

– В ходе визуального осмотра установлено, что на вышеуказанном участке проходит высоковольтная линия электропередачи и наружные тепловые сети, которые имеют свою охранную зону, обследование подземных сетей инженерных коммуникаций на данный момент не проведено. Для определения допустимости использования данного участка для строительства требуется провести инженерно-технические изыскания, – объясняет и.о. зампредседателя Комитета дорожного хозяйства Андрей Вяткин.

Тем не менее, с 1 июля этого года участок включен в муниципальный контракт по содержанию улично-дорожной сети Ленинского района на 2022-2025 годы, добавили в ведомстве. Подрядная организация в соответствии с графиком проводит работы по грейдированию и подсыпке нового материала.

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