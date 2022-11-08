Полмашины как не бывало: водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Ашинском районе столкнулись Renault Logan и грузовик Mercedez Actros. Авария произошла утром 8 ноября на 1604 километре дороги.

Водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в большегрузную машину. Соприкоснувшуюся с грузовиком часть иномарки буквально стесало, Renault отбросило обратно на «свою» полосу, а затем за пределы дороги. Mercedez также выехал в кювет.

Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Челябинской области

— В результате ДТП водитель автомобилям Renault Logan от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Причину, по которой водитель выехал на встречную полосу, сейчас пытаются выяснить. В полиции также устанавливают личность погибшего. Пока известно только то, что это был мужчина приблизительно 55-60 лет.

Напомним, несколькими часами ранее страшная авария с грузовиком произошла под Копейском. Погибли два человека, а травмы получили еще шестеро, включая троих детей.

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